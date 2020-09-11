За лето в Петербурге выявили 25 тыс. пневмоний у пациентов с коронавирусом

За период с мая в Петербурге провели более 42 тысяч исследований легких у пациентов, которым диагностирование коронавирус и внебольничную пневмонию.

Как сообщили в Смольном, исследования проводились в амбулаторных центрах рентгеновской компьютерной томографии (РКТ). Всего было выявлено 24 930 пневмоний, что составляет около 59% от общего количества обследований.

Легкую степень поражения легких, когда патологические изменения затрагивают менее четверти легочной ткани, обнаружили у 62% пациентов с пневмонией. Более 63% пациентов направили на домашнее лечение, чтобы разгрузить стационары.

В августе, по сравнению с маем, когда город был на пике пандемии, нагрузка на центры РКТ снизилась почти на половину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских больницах занято 84% коек для больных коронавирусом.