Подъем заболеваемости: в петербургских больницах занято 84% коек для больных коронавирусом

В Северной столице снова увеличилось количество госпитализаций из-за коронавирусной инфекции.

В четверг, 10 сентября, председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана прокомментировал рост заболеваемости в городе. Чиновник отметил, что в настоящее время в городе занято 84% коечного фонда для больных COVID-19. Для инфицированных детей свободно 30%. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, в Петербурге резкий прирост заболеваемости начался еще в середине августа. Тогда за один день среднесуточная выявляемость подскочила до более чем 180 случаев (еще 20 августа болезнь диагностировали у 160 человек, а 21 августа у 181). С течением дальнейших дней рост продолжился. В четверг, 10 сентября, было зафиксировано 215 случаев болезни.

Сарана заявил, что город готовится к любым развитиям событий с эпидемией. В скором времени обратно сменит профиль на инфекционный больница имени Семашко. В случае продолжения негативной тенденции по увеличению заболеваемости, перепрофилирование будет ждать и другие стационары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выросла летальность от коронавируса среди молодежи.