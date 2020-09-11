Петербургские медики получат августовские выплаты за работу с Covid-19

Петербургские медики получат августовские выплаты за работу с Covid-19
Выплаты предоставят медикам, работающим с коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге до 31 августа продлили период, за который в городе осуществляются выплаты медицинским сотрудникам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами, а также медперсоналу, находящемуся в группе риска заражения.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Выплаты положены:

  • врачам и среднему медперсоналу, работающим в государственных больницах, а также младшему и другому персоналу, обеспечивающему условия оказания медпомощи.
  • медикам скорой помощи, а также водителям и санитарам скорой помощи.
  • врачам подразделений, оказывающим первичную медикосанитарную помощь, среднему медперсоналу, участвующему в оказании такой помощи на врачебном и самостоятельном приеме, младшему и прочему медперсоналу, обеспечивающему условия для оказания такой помощи.
  • сотрудникам, проводившим лабораторную диагностику COVID-19, а также патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел больных коронавирусом пациентов.

В Смольном добавили, что за период с марта по июль выплаты предоставили 45 597 медикам на общую сумму 3 млрд 94 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге создадут комиссию для решения споров по «коронавирусным» выплатам медикам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выплаты медикам коронавирус новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские театры откроют сезон с новых постановок
Футбольный матч на «Газпром Арене» перекроет дороги
Сильный ветер вернется в Петербург в субботу
Петербургские медики получат августовские выплаты за работу с Covid-19
За лето в Петербурге выявили 25 тыс. пневмоний у пациентов с коронавирусом
Психолог Галина Гусева рассказала Gazeta.SPb.ru, как помочь ребенку ...
Вчерашний шторм в Петербурге продолжает создавать проблемы на дорогах
Штормовой ветер повалил почти 460 деревьев в Петербурге