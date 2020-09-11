Петербургские медики получат августовские выплаты за работу с Covid-19

В Петербурге до 31 августа продлили период, за который в городе осуществляются выплаты медицинским сотрудникам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами, а также медперсоналу, находящемуся в группе риска заражения.
Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Выплаты положены:
- врачам и среднему медперсоналу, работающим в государственных больницах, а также младшему и другому персоналу, обеспечивающему условия оказания медпомощи.
- медикам скорой помощи, а также водителям и санитарам скорой помощи.
- врачам подразделений, оказывающим первичную медикосанитарную помощь, среднему медперсоналу, участвующему в оказании такой помощи на врачебном и самостоятельном приеме, младшему и прочему медперсоналу, обеспечивающему условия для оказания такой помощи.
- сотрудникам, проводившим лабораторную диагностику COVID-19, а также патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел больных коронавирусом пациентов.
В Смольном добавили, что за период с марта по июль выплаты предоставили 45 597 медикам на общую сумму 3 млрд 94 млн рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге создадут комиссию для решения споров по «коронавирусным» выплатам медикам.