Футбольный матч на «Газпром Арене» перекроет дороги

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили об ограничениях движения, которые введут в Приморском районе из-за футбола на «Газпром Арене».

Как сообщили в пресс-службе КРТИ, футбольный матч затруднит движение автомобилей в понедельник, 14 сентября.

С 00.00 до 24.00 частично закроют движение по улице Савиной, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной дороге, Северной дороге, Теннисной аллее и Велосипедной аллее.

частично закроют движение по улице Савиной, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной дороге, Северной дороге, Теннисной аллее и Велосипедной аллее. С 15.30 до 21.30 водители не смогут проехать по улице Рюхина в направлении от Кемской улицы к Морскому проспекту.

водители не смогут проехать по улице Рюхина в направлении от Кемской улицы к Морскому проспекту. С 18.30 до 22.30 закроются участок Яхтенной улицы между улицей Савушкина и Приморским проспектом, участок Приморского проспекта от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

С более подробной информацией об ограничениях на Крестовском острове можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ рассказала о новых ограничениях на улицах Петербурга с 6 и 7 сентября.