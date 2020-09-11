Футбольный матч на «Газпром Арене» перекроет дороги

Футбольный матч на &#171;Газпром Арене&#187; перекроет дороги
"Газпром Арена" на Крестовском острове. Фото: gazprom-arena.com

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили об ограничениях движения, которые введут в Приморском районе из-за футбола на «Газпром Арене».

Как сообщили в пресс-службе КРТИ, футбольный матч затруднит движение автомобилей в понедельник, 14 сентября.

  • С 00.00 до 24.00 частично закроют движение по улице Савиной, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной дороге, Северной дороге, Теннисной аллее и Велосипедной аллее.
  • С 15.30 до 21.30 водители не смогут проехать по улице Рюхина в направлении от Кемской улицы к Морскому проспекту.
  • С 18.30 до 22.30 закроются участок Яхтенной улицы между улицей Савушкина и Приморским проспектом, участок Приморского проспекта от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

С более подробной информацией об ограничениях на Крестовском острове можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ рассказала о новых ограничениях на улицах Петербурга с 6 и 7 сентября.

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