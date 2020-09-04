ГАТИ рассказала о новых ограничениях на улицах Петербурга с 6 и 7 сентября

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) поделилась информацией об изменениях в дорожном движении в Петербурге, которые введут с 6 и 7 сентября.

Как сообщили в Смольном, с 6 сентября по 14 октября на улице Ижорского Батальона в Колпино будут ремонтировать дорожное покрытие. Работы ограничат движение на участке улицы между улицами Красная и Октябрьская, включая перекрестки с Тверской и Московской улицами.

С 24 по 28 сентября улицу Ижорского Батальона полностью перекроют для транспорта. Исключением станет перекресток с Тверской улицей, который будут закрывать только в ночное время (с 00.00 до 05.00).

С 7 сентября дорожные работы по ремонту проезжей части и тротуара ограничат и закроют движение по участку шоссе Революции от Бокситогорской улицы до улицы Химиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничил движение по дамбе.