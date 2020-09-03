Ремонт ограничил движение по дамбе

В Петербурге ограничили движение по дамбе с Финской стороны. Там ведут работы по обслуживание деформационного шва.

Об этом сообщает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений.

Работы идут на мостовом сооружении В-5 на внешнем кольце. По 4 сентября введены ограничения движения в правой и средней полосе. Для движения открыта левая полоса.

Водителей просят следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на севере КАД после реконструкции открывается движение. Один из участков расширили до четырех полос. Полностью внешнее кольцо планируют открыть в октябре этого года.

С 1 июля там уложили верхние слои асфальта, смонтировали металлические барьеры, установили шумозащитные экраны и провели ряд других работ.