На севере КАД открывается движение после реконструкции

В Петербурге к концу подходит реконструкция северного участка КАД. Движение там открывается по обоим направлениям.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На северном участке шла реконструкция. С июля на внешнем кольце уложили верхние слои асфальта, смонтировали металлические барьеры, установили шумозащитные экраны, обустроили полосы отвода и благоустроили прилегающую территорию.

Уточняется, что основные работы на участке завершены. На участке от проспекта Энгельса до ЗСД также расширили проезжую часть с четырех до шести полос.

Весь участок в эксплуатацию введут в октябре этого года. С четверга, 3 сентября, движение открыто по обоим направлениям с локальными сужениями проезжей части и ограничением скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что по новой развязке ЗСД за год проехал 1,3 млн автомобилей.