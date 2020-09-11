Стало известно, как носить маску без последствий для кожи

Использование масок может привести к покраснению кожи, появлению или усилению акне и рубцов, высыпаний, зуда и жжения. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Использование масок может привести к покраснению кожи, появлению или усилению акне и рубцов, высыпаний, зуда и жжения. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В СПбГУ рассказали, как минимизировать проблемы с кожей, которые могут возникнуть при частом использовании маски.

По словам профессора кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Ирины Смирновой, особенно риску появлений проблем с кожей подвержены медики, которые носят маски сутками. У них появляются язвы и рубцы в области переносицы, а также акне и дерматит.

Обычное население не так часто сталкиваются с подобными последствиями ношения масок, однако случаи все же есть: из-за масок может усилиться продукция кожного сала, что может привести к покраснению кожи, появлению или усилению акне и рубцов, высыпаний, зуда и жжения.

Чтобы помочь коже справиться с раздражением, врачи рекомендуют использовать смягчающие средства или кремы на основе силикона. Для умывания можно применять средства с нейтральным pH, не содержащие мыла и абразивных частиц. При этом лучше отказаться от применения спиртосодержащих и раздражающих средств ухода за кожей. Следует отдавать предпочтение так называемой стерильной косметике — средствам, которые практически не содержат консерванты, отдушки и парабены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всем петербуржцам, даже переболевшим коронавирусом, советуют носить маски.