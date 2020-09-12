В России за сутки от коронавируса скончались 119 человек

В мире объявлена пандемия коронавируса, в России ежедневно обновляются данные о числе летальных исходов от новой болезни. За последние сутки в стране зафиксировано 119 смертей от Covid-19.

Об этом стало известно в субботу, 12 сентября. Согласно данным оперштаба, всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 057 362 заболевших в 85 регионах.

За весь период в России от коронавируса болезнь не смогли побороть 18 тыс. 484 человека. На сегодняшний день в стране заболело больше 1 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28,4 млн.