В России за сутки от коронавируса скончались 119 человек

В России за сутки от коронавируса скончались 119 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

В мире объявлена пандемия коронавируса, в России ежедневно обновляются данные о числе летальных исходов от новой болезни. За последние сутки в стране зафиксировано 119 смертей от Covid-19.

Об этом стало известно в субботу, 12 сентября. Согласно данным оперштаба, всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 057 362 заболевших в 85 регионах.

За весь период в России от коронавируса болезнь не смогли побороть 18 тыс. 484 человека. На сегодняшний день в стране заболело больше 1 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28,4 млн.

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