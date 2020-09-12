В Германии автобус вылетел в кювет, пострадали больше 30 человек

В ДТП пострадало по меньшей мере 30 человек. Фото: pixabay

В ДТП пострадало по меньшей мере 30 человек. Фото: pixabay

В результате ДТП с автобусом в Германии более 30 человек пострадали. Транспортное средство слетело с дороги.

Дорожный инцидент произошел в субботу на севере страны у населенного пункта Веббельн. Рейсовый автобус, следовавший ранним утром в направлении Гамбурга, внезапно съехал с шоссе в кювет.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на издание Die Welt, три человека получили тяжелые повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти машинист насмерть сбил 10-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте от полученных травм.