В Германии автобус вылетел в кювет, пострадали больше 30 человек

В результате ДТП с автобусом в Германии более 30 человек пострадали. Транспортное средство слетело с дороги.
Дорожный инцидент произошел в субботу на севере страны у населенного пункта Веббельн. Рейсовый автобус, следовавший ранним утром в направлении Гамбурга, внезапно съехал с шоссе в кювет.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на издание Die Welt, три человека получили тяжелые повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения.
Другие подробности неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти машинист насмерть сбил 10-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте от полученных травм.