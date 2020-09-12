В Ленобласти машинист насмерть сбил 10-летнего велосипедиста

В Волосовском районе Ленобласти товарный поезд сбил 10-летнего велосипедиста. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Несчастный случай произошел в пятницу, 11 сентября, в три часа дня на 86 километре перегона Гатчина – Веймар. По предварительной информации, 48-летний водитель товарного поезда сбил ребенка на велосипеде.

Как передает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Петербургу и области, мальчик скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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