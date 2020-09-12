В Ленобласти машинист насмерть сбил 10-летнего велосипедиста

В Ленобласти машинист насмерть сбил 10-летнего велосипедиста
Ребенок скончался на месте происшествия. Фото: pixabay

В Волосовском районе Ленобласти товарный поезд сбил 10-летнего велосипедиста. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Несчастный случай произошел в пятницу, 11 сентября, в три часа дня на 86 километре перегона Гатчина – Веймар. По предварительной информации, 48-летний водитель товарного поезда сбил ребенка на велосипеде.

Как передает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Петербургу и области, мальчик скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ждановской улице водитель BMW лишил женщину жизни на пешеходном переходе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть происшествия ребенок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров пообещал, что Россия ответит на возможные санкции из-за дела Навального
«Избавление от мучений»: РПЦ призывает привиться от Covid-19
Осенью в России вырастут цены на картофель
В Бразилии специалист по коренным народам стал жертвой аборигенов
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт
Китайский врач развеял популярный миф о правильном питании
Виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления
Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября