На Ждановской водитель BMW лишил женщину жизни на пешеходном переходе

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса легкового авто попала 29-летняя женщина. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Дорожный инцидент случился ночью субботы, 12 сентября, возле дома №10 на Ждановской улице. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти, легковой автомобиль марки BMW Х5 сбил женщину. В результате от полученных травм она скончалась на месте аварии.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском Ford Transit влетел в стоящую ГАЗель, погибла женщина.