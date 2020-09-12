На Витебском Ford Transit влетел в стоящую ГАЗель, погибла женщина

В Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием Ford Transit и ГАЗель. Скончалась пассажирка фургона.

Трагическая авария случилась в ночь на субботу, 12 сентября, около 00:40 на Витебском проспекте, в 800 метрах до Петербургского шоссе.

Как сообщили в пресс-службу УГИБДД по городу и Ленобласти, 30-летний мужчина, управляющий авто марки Ford Transit, врезался в припаркованную ГАЗель, за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В результате происшествия скончалась 43-летняя женщина, находящаяся в фургоне. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария на внутренней стороне КАД создала опасную ситуацию для автомобилистов. Дорогу на трассе не смогли поделить два транспортных средства.