На Витебском Ford Transit влетел в стоящую ГАЗель, погибла женщина

На Витебском Ford Transit влетел в стоящую ГАЗель, погибла женщина
Ford Transit врезался в припаркованную ГАЗель. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием Ford Transit и ГАЗель. Скончалась пассажирка фургона.

Трагическая авария случилась в ночь на субботу, 12 сентября, около 00:40 на Витебском проспекте, в 800 метрах до Петербургского шоссе.

Как сообщили в пресс-службу УГИБДД по городу и Ленобласти, 30-летний мужчина, управляющий авто марки Ford Transit, врезался в припаркованную ГАЗель, за рулем которой находился 30-летний мужчина.

В результате происшествия скончалась 43-летняя женщина, находящаяся в фургоне. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария на внутренней стороне КАД создала опасную ситуацию для автомобилистов. Дорогу на трассе не смогли поделить два транспортных средства.

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