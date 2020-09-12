Авария на внутренней стороне КАД создала опасную ситуацию для автомобилистов

Авария на внутренней стороне КАД создала опасную ситуацию для автомобилистов
Автомобилистам приходилось объезжать место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на внутренней стороне северо-восточной части КАД произошло ДТП. По словам автомобилистов, движение на участке затруднено.

Дорожный инцидент случился в ночь на субботу, 12 сентября, в районе Рябовского шоссе. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с видеорегистратора одного из автомобилистов видно, что дорогу на трассе не смогли поделить два транспортных средства. На месте находится машина аварийной службы.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о серьезном заторе на КАД.

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