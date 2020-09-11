На КАД образовался серьезный затор по непонятной причине

Очевидцы уверяют, что автомобили стоят в пробке у тоннеля.

Очевидцы рассказали, что на внутренней стороне КАД возле тоннеля образовалась серьезная пробка этим вечером, 11 сентября. Наблюдениями они поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горожане отмечают, что автомобили совсем не двигаются на протяжении какого-то времени и просто ждут.

«На внутренней стороне КАД в тоннель никого не пускают, стоим»,

— написал автор поста.

Один из пользователей считает, что все дело в лайнере, который «проходить будет». Он добавил, что у них такая «фишка». Пока что официальной информации об этом не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы проводят утро четверга в 5-балльных пробках.