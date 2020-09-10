Петербуржцы проводят утро четверга в 5-балльных пробках

Петербуржцы проводят утро четверга в 5-балльных пробках
Пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс. Пробки"

В Санкт-Петербурге утром в четверг, 10 сентября, на дорогах уже собрались пробки. Заторы оценивают на пять баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ожидается, что заторы к 9 утра вырастут до шести баллов, а затем снизятся до четырех. Такой показатель будет, как ожидается, держаться до обеда.

Пока из-за пробок традиционно «покраснел» центр Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте, набережных. Пробка собралась также на Заневском проспекте и проспекте Косыгина, Витебском и Московских проспектах. На отдельных участках ситуацию усугубляют ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru предупреждала водителей об ограничениях на трассе «Кола» 10 сентября. Там с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост. В это время по Неве пройдет баржебуксирный состав. Движение автомобилей на трассе будет остановлено.

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