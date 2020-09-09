Трассу «Кола» готовят к очередной разводке Ладожского моста

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области водителей предупреждают о разводке Ладожского моста. Трассу «Кола» полностью перекроют.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения на «Коле» введут в четверг, 10 сентября. В течение 45 минут Ладожский мост будет разведен.

Движение на трассе будет полностью перекрыто с 10:00 до 10:45. В это время по Неве пройдет баржебуксирный состав.

Уточняется, что Ладожский мост смогут развести, если скорость ветра не будет превышать 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что участок КАД в Петербурге будет полностью перекрыт. Так, водители не смогут проехать по участку кольцевой между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры. Ограничения введут в ночь на 10 сентября.