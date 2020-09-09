На участке КАД полностью перекрывают движение

На участке КАД полностью перекрывают движение
На КАД вводят ограничения. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Петербуржцев предупреждают о полном перекрытии участка КАД. Ограничения введут в ночь на четверг, 10 сентября.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, водители не смогут проехать участке кольцевой между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры.

Уточняется, что перекрытия введут на внутреннем кольце с 02:00 ночи до 02:15.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в это время на участке будут устанавливать металлическую опору, на которой будут размещены знаки переменной информации автоматизированной системы.

Водителей об ограничениях предупредят с помощью временных дорожных знаках, водоналивных барьеров и световой сигнализации.

Движение полностью перекроют машинами.

Ранее gazeta.spb.ru писала о перекрытиях движения на набережной Мойки.

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