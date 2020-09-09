На участке КАД полностью перекрывают движение

Петербуржцев предупреждают о полном перекрытии участка КАД. Ограничения введут в ночь на четверг, 10 сентября.
Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, водители не смогут проехать участке кольцевой между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры.
Уточняется, что перекрытия введут на внутреннем кольце с 02:00 ночи до 02:15.
Как пояснили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в это время на участке будут устанавливать металлическую опору, на которой будут размещены знаки переменной информации автоматизированной системы.
Водителей об ограничениях предупредят с помощью временных дорожных знаках, водоналивных барьеров и световой сигнализации.
Движение полностью перекроют машинами.
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