На участке КАД полностью перекрывают движение

Петербуржцев предупреждают о полном перекрытии участка КАД. Ограничения введут в ночь на четверг, 10 сентября.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, водители не смогут проехать участке кольцевой между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры.

Уточняется, что перекрытия введут на внутреннем кольце с 02:00 ночи до 02:15.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в это время на участке будут устанавливать металлическую опору, на которой будут размещены знаки переменной информации автоматизированной системы.

Водителей об ограничениях предупредят с помощью временных дорожных знаках, водоналивных барьеров и световой сигнализации.

Движение полностью перекроют машинами.

Ранее gazeta.spb.ru писала о перекрытиях движения на набережной Мойки.