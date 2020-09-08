Движение на набережной Мойки перекроют съемки фильма

В четверг, 10 сентября, на участке набережной реки Мойки в центре Северной столицы перекроют движение, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Транспорт не сможет проехать по участку набережной между переулками Аптекарский и Круглый, что рядом с Круглым рынком. Там «Телевизионно-Производственная Компания» будет снимать новую киноленту.

Съемки будут проводить с 12.00 до 16.00. Но движение будут ограничивать не более чем по 15 минут в течение часа. Водители смогут объехать участок, обогнув Круглый рынок по Аптекарскому и Круглому переулкам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ рассказала о новых ограничениях на улицах Петербурга с 6 и 7 сентября. В частности с 6 сентября по 14 октября на улице Ижорского Батальона в Колпино будут ремонтировать дорожное покрытие.