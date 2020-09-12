Петербург обошел Москву по суточной смертности от COVID-19 и вышел на первое место

Петербург обошел Москву по суточной смертности от COVID-19 и вышел на первое место
В Петербурге растет смертность от коронавируса. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге за последние сутки зарегистрировали 23 смертельных случая от коронавируса. Северная столица оказалась на первом месте по этому показателю.

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Отметим, что показатель стал самым высоким суточным показателем за 1,5 месяца – с конца июля число летальных случаев не достигало 23.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России за последние сутки зафиксировали 119 смертей от COVID-19.

За весь период в стране от коронавируса болезнь не смогли побороть 18 тыс. 484 человека.

Отметим, что за последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердили еще у 203 жителей. По всей стране зафиксировано 5 тыс. 488 случаев заболевания. В Ленобласти за последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 36 жителей.

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