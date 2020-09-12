Какие коронавирусные ограничения сняли в Ленобласти

Какие коронавирусные ограничения сняли в Ленобласти
В Ленобласти открыли кинотеатры. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области выпустили новое постановление по снятию ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Как и в Петербурге, в Ленинградской области с 12 сентября начали работать кинотеатры, предприятия общественного питания, детские развлекательные центры.

Кроме того, в торговых комплексах «желтой» зоны сняты ограничения по площади торговых объектов, которым разрешено работать. При этом число посетителей по-прежнему ограничено – не больше одного человека на четыре «квадрата».

В «зеленой» зоне сняли ограничения по заполняемости кинотеатров. Без такого ограничения могут работать также предприятия общественного питания в «желтой» и «зеленой» зоне.

Документ также снимает ограничение по числу пассажиров при экскурсионных перевозках.

Как писала gazeta.spb.ru, в Петербурге кинотеатры открылись еще в полночь.

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