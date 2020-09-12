Больницу Семашко превратили в инфекционный стационар

В Санкт-Петербурге городскую больницу №38 имени Семашко перепрофилировали в инфекционный стационар. Туда будут направлять больных заболеваниями, которые были вызваны COVID-19.

Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает городской комитет по здравоохранению. В медицинском учреждении остановили плановую госпитализацию. Принимать пациентов не будут до обратного перепрофилирования.

Уточняется, что акушерское отделение больницы также с 14 сентября будет работать на прием пациентов с инфекционными заболеваниями.

Отделение гериатрии на Павловском шоссе продолжит работу в обычном режиме. При этом посещение родственников допускается только для ухода за тяжелобольными и лежачими пациентами.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Мариинскую больницу в скором времени могут снова открыть для приема пациентов.