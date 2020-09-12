Мариинскую больницу закрыли «на вход» до особого распоряжения

Мариинскую больницу закрыли &#171;на вход&#187; до особого распоряжения
Мариинская больница. Фото: mariin.ru

Мариинскую больницу в скором времени могут снова открыть для приема пациентов. Для этого сотрудникам и контактным пациентам нужно пройти 14-дневный карантин.

Соответствующие меры связаны со вспышкой коронавируса в стенах медучреждения. Как сообщили в комитете здравоохранения Петербурга со ссылкой на постановление руководителя Управления Роспотребнадзора по городу, с 9 сентября в больнице приостановили прием новых пациентов.

При выявлении у сотрудников и пациентов симптомов ОРВИ или пневмонии их сразу же госпитализируют в инфекционный стационар. Те помещения, которые уже освободились, продезинфицируют. И только после 15 сентября примут решение о возобновлении приема.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закрытую из-за COVID-19 Мариинскую больницу оштрафовали на 100 тыс. рублей.

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