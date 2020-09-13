«Избавление от мучений»: РПЦ призывает привиться от Covid-19

&#171;Избавление от мучений&#187;: РПЦ призывает привиться от Covid-19
Митрополит Иларион. Фото: Wikipedia

Русская православная церковь советует жителям России не медлить с прививкой от коронавирусной инфекции нового типа. Как заявили в РПЦ, она может избавить от мучений.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире телеканала «Россия-24», что россияне должны сделать прививку от коронавируса, чтобы не испытать на себе мучения в случае заболевания.

Священнослужитель считает, что риск развития побочных эффектов от препарата намного ниже, чем риски при инфицировании.

«Известно уже, какие побочные действия бывают от вакцинации: поднимается температура, может быть, на один вечер, слабость какую-то, сонливость люди чувствуют», — убеждает митрополит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября.

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