Турецкая провинция Анкара попала под мощный ураган

Турецкая провинция Анкара попала под влияние мощнейшей стихии. Местные жители готовятся к селям и наводнениям.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на турецкое Главное управление метеорологии. Специалисты предупреждают жителей провинции Анкара о мощном урагане, который оставит за собой опаснейшие последствия. Граждан просят быть осторожными, поскольку стихия принесет в провинцию сели, наводнения, град и штормовой ветер.

Сильнее всего пострадали города Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам.

Также известно, что на Полатлы вместе с ураганом обрушилась песчаная буря. Тяжелые облака пыли, которые принесло ветром со стороны Аравийского полуострова, накрыли город и серьезно ухудшили видимость, спровоцировав пробки на дорогах. Буря также накрыла столицу Анкару. Сообщается, что во время стихии пострадали шесть человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятки человек погибли при лесных пожарах на западе США.