Помпео обеспокоился из-за российских кораблей в портах Кипра

Помпео обеспокоился из-за российских кораблей в портах Кипра
Майк Помпео, госсекретарь США с апреля 2018 года. Фото: Wikipedia

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон беспокоят российские корабли, которые заходят в кипрские порты по дороге в Сирию.

Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте Госдепа. По словам Помпео, этот вопрос он обсудил с президентом республики Никосом Анастасиадисом.

Госсекретарь утверждает, что останавливающиеся в кипрских портах российские корабли в Сирии «выполняют не гуманитарные миссии».

Между тем, отметим, что Дамаск неоднократно указывал на то, что американские военные находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали силы вокруг месторождений нефти и газа. Кроме того, сирийские власти отмечали: американские контингент нарушает суверенитет государства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о заявлении Помпео, в котором он утверждал, что в КНДР есть риск нехватки продовольствия и голода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кипр корабли Майк Помпео россия Сирия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний