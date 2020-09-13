Помпео обеспокоился из-за российских кораблей в портах Кипра

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон беспокоят российские корабли, которые заходят в кипрские порты по дороге в Сирию.

Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте Госдепа. По словам Помпео, этот вопрос он обсудил с президентом республики Никосом Анастасиадисом.

Госсекретарь утверждает, что останавливающиеся в кипрских портах российские корабли в Сирии «выполняют не гуманитарные миссии».

Между тем, отметим, что Дамаск неоднократно указывал на то, что американские военные находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали силы вокруг месторождений нефти и газа. Кроме того, сирийские власти отмечали: американские контингент нарушает суверенитет государства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о заявлении Помпео, в котором он утверждал, что в КНДР есть риск нехватки продовольствия и голода.