Помпео считает, что в КНДР существует риск голода

Он также убежден, что по стране может распространиться коронавирусная инфекция.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем рассказал госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News. Он заявил, что в КНДР есть риск распространения коронавируса, голода и нехватки продовольствия. Все это беспокоит Америку, так как обстоятельства могут повлиять на денуклеаризацию Северной Кореи.

Напоминаем, что в КНДР уверяют, что у них не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Тем временем по всему миру заболели около трех миллионов человек, 202 тысяч умерли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына «инфодемией».