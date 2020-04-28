Министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына «инфодемией»

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль назвал «фейком» и «инфодемией» слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына.

По данным правительства Южной Кореи, ничего необычного в КНДР не наблюдается, добавил министр.

«Я могу видеть только проявление инфодемии, это очень прискорбно», — сказал Ким Ен Чхоль про слухи о Ким Чен Ыне, сообщает информационное агентство Ренхап.

При этом он признал, что Ким Чен Ын действительно не участвовал в нескольких важных мероприятиях в последнее время, но многие мероприятия были отменены или сокращены из-за коронавируса.

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.