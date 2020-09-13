Рецидивист ранил двух друзей на спортплощадке на Авангардной

Рецидивист ранил двух друзей на спортплощадке на Авангардной
Задержан подозреваемый в нападении. Фото: pixabay.com

В Петербурге решают вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как мужчина с ножом напал на двух человек. Инцидент произошел на Авангардной улице.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, безработный напал на мужчин накануне, 12 сентября, поздно вечером. Он нанес ножевые ранения на спортивной площадке на Авангардной улице одному мужчине и его друга.

Подозреваемого уже задержали. Пока в отношении него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербурженка зарезала сожителя и попыталась запутать полицию.

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