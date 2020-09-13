Петербурженка зарезала сожителя и попыталась запутать полицию

Петербурженка зарезала сожителя и попыталась запутать полицию
Петербурженку подозревают в убийстве. Фото: pixabay.com

В Петербурге жительница Красногвардейского района стала фигуранткой дела об убийстве. Правоохранители считают, что она зарезала сожителя.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поздно вечером 11 сентября 27-летняя женщина позвонила в полицию. Она заявила, что ее муж пришел домой с ножевым ранением шеи.

Вскоре на Ириновский проспект приехали полицейские. В квартире они нашли труп 38-летнего сварщика. На теле зафиксировали ранение грудной клетки.

В результате была задержана сожительница. По версии полиции, она поругалась с мужчиной и схватилась за нож.

Отмечается, что ранее она уже была судима.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что пьяный петербуржец зарезал брата в Купчино.

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