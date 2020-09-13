Еще 20 жертв: в Петербурге выросло число смертельных случаев COVID-19

В Петербурге продолжает расти смертность от новой коронавирусной инфекции. Об этом утром в воскресенье, 13 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 2650 смертей. Таким образом, статистику за последние сутки пополнили еще 20 случаев.

Отметим, что за все время в Петербурге заболели 39 276 человек. Выздороветь успели более 27 тысяч. За последние сутки стало известно о 206 новых заразившихся.

Ранее gazeta.spb.ru писала о 23 смертельных случаях, о которых стало известно накануне. Среди скончавшихся оказались 11 мужчин в возрасте от 51 до 81 года и 12 женщин от 43 до 90 лет. Их смерти наступили в период с 8 по 11 сентября. Основной причиной летального исхода пациентов стала двусторонняя пневмония.