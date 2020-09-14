Охлобыстин признал себя «соучастником» дела о смертельном ДТП с Ефремовым

Охлобыстин признал себя &#171;соучастником&#187; дела о смертельном ДТП с Ефремовым
Иван Охлобыстин. Фото: instagram.com/psykero1477

Он считает, что актер сел в тюрьму «за всю тусовку».

Актер Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ближайшее окружение актера Михаила Ефремова его «соучастниками». Своим видением ситуации артист поделился на странице во «Вконтакте». Он отметил, что согласен с Соловьевым и признает, что коллега сел «за всю тусовку» и что он «за всех долги отдает».

Напоминаем, что телеведущего возмутило, что окружение Ефремова критикует адвоката Эльмана Пашаева, но забывает о том, что подустило его «разложение личности».

Смертельная авария произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Ефремов признал свою вину и был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, каковы условия содержания Ефремова в СИЗО. У актера есть возможность продолжать заниматься творчеством.

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