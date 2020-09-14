Гагарина проигнорировала поздравления экс-мужа с днем свадьбы

Фотограф опубликовал снимок и написал трогательный пост.

Фотограф Дмитрий Исхаков продолжает затрагивать тему отношений с певицей Полиной Гагариной в своем Instagram-аккаунте. На этот раз он выложил снимок со дня свадьбы, который был сделан семь лет назад. Исхаков решил таким образом поздравить Гагарину и напомнить ей о том, что их судьбы все это время были связаны. Он уверяет, что чувствует нежность и благодарность за все те годы, что они провели вместе.

«Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался»,

— написал Исхаков.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию. Многие посоветовали фотографу перестать пиариться на этой истории. Сама Гагарина продолжает хранить молчание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог объяснил, почему Асмус и Гагарина подписаны на бывших мужей в соцсетях.