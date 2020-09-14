В Ленобласти обработали 98,7% протоколов на выборах губернатора

В Ленинградской области в Единый день голосования 13 сентября прошли выборы губернатора. Стало известно, где действующего главу региона любят больше всего.

Так, после подсчета 98,79% протоколов на выборах главы 47 региона стало ясно, что результат Александра Дрозденко остается примерно такой же, как и во время прошлой реперной точки и составляет 83,64%. Второе место занял депутат Андрей Лебедев с 7,32% голосов. Следом идут Александр Перминов с 4,56% и Александр Габитов с 3,05%.

Больше всего голосов за Дрозденко отдали в Приозерском районе, там он набрал 92,69%, а меньше всего в Сосновом Бору — 75,57%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко прокомментировал состоявшие выборы. Он также заявил, что в ближайшее время нужно разобраться с подготовкой к отопительному сезону, со школами и социальными вопросами.