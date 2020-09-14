Дрозденко уверенно побеждает на выборах губернатора Ленобласти

В Ленинградской области в Единый день голосования 13 сентября прошли выборы губернатора. Стали известны окончательные итоги голосования.

После подсчета 98,79% протоколов результат Александра Дрозденко составляет 83,61%.

По данным областного избиркома, на втором месте – Андрей Лебедев (ЛДПР), набирающий 7,32% голосов. Третье место – Александр Перминов («Справедливая Россия») с 4,56% голосов, следом – Александр Габитов («Гражданская платформа») – 3,05%.

Активность жителей региона на выборах с 11 по 13 сентября составила 47,7%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше всего голосов за Дрозденко отдали в Приозерском районе.