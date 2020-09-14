Российская школьница обвинила в изнасиловании официанта турецкого отеля

Семейных отдых в Турции для 15-летней россиянки и ее родителей оказался омрачен разбирательствами с правоохранительными органами.

Как сообщает Hürriyet, изнасилование произошло в пятизвездочном отеле в Анталье. Противоправные действия с несовершеннолетней сделал, предположительно, официант заведения. После того, как все случилось, девочка рассказала о ситуации семье и они все вместе поспешили обратиться к руководству гостиницы, потребовав вызвать полицию. Желания помочь в ситуации россияне от представителей гостиницы не увидели, поэтому решили сообщили об инциденте в прокуратуру.

В настоящий момент подозреваемый в преступлении пребывает под стражей. Ситуация находится на контроле у консульства России у Анталье.

В свою очередь, руководство отеля озвучило свою версию произошедшего. Якобы во все виновата сама девушка. Дело в том, что подозреваемый всего лишь увидел, как отдыхающая целовалась с другим туристом. Девушка попросила сотрудника отеля не рассказывать ничего об этом маме, а потом и вовсе обвинила официанта в изнасиловании. Именно так ситуацию описал менеджер гостиницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить мужчину за изнасилование школьницы 14 лет назад.