Назван стартовый состав «Зенита» на сегодняшний матч с «Арсеналом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился со стартовым составом на матч против тульского «Арсенала». Игра пройдет в рамках седьмого тура чемпионата РПЛ.

Игра пройдет в понедельник, 14 сентября, на петербургском стадионе «Газпром Арена». Команды встретятся на поле в 18:30 по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба, с первых минут за «Зенит» будут играть: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Малком, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.

На скамейке запасных остаются: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Данила Прохин, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футбольный матч на «Газпром Арене» перекроет дороги.