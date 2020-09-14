Белорусская оппозиционерка Колесникова заболела в СИЗО

Адвокат члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Козак рассказала, что состояние здоровья ее подзащитной резко ухудшилось.

Как сообщает портал TUT.by в Telegram, ссылаясь на слова правозащитницы, в следственном изоляторе у Колесниковой произошел приступ аллергии. У политика отекла носоглотка, она не может дышать через нос из-за заложенности, появился сильный кашель и зуд в глазах. По мнению Козак, все дело в том, что стражи порядка не обеспечили Колесникову свежим постельным бельем.

Адвокат рассказала, что подзащитной оказывают медпомощь, однако Козак все равно отправила начальнику тюрьмы письмо, в котором просит о дополнительном обеспечении лекарственными препаратами.

Также Козак рассказала, что политик пребывает в хорошем настроении, однако до нее не доходят письма от сторонников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусскую оппозиционерку Колесникову поместили в СИЗО в Минске.