Мошенничество на 700 миллионов: в Выборге арестовали главу районного комитета финансов

В Ленинградской области заключили под стражу председателя комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» Ленобласти.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, по ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Чиновника подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемый указал в официальном документе о работах по ремонту зданий, которые якобы были проведены в Выборге. По факту же этих работ не было. Однако подозреваемый оплатил их из бюджета администрации. Сумму перевели на счета организаций, которые контролировались главой комитета, а позже он присвоил из себе.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель главы Минэнерго РФ Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве после допроса.