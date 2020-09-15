YouTube запустит аналог TikTok

Благодаря новому сервису можно будет снимать короткие ролики и монтировать их.

Видеохостинг YouTube запускает новый сервис под названием Shorts. Он будет чем-то похож на всемирно известный TikTok – благодаря ему пользователи смогут снимать короткие ролики, накладывать на них музыку и эффекты, а затем делиться с другими. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

Отмечается, что пользователи получат доступ к музыке, хотя раньше без покупки лицензии у правообладателя ролик блокировался. Бета-версию уже протестировали на жителях Индии – там как раз недавно перестал работать TikTok из-за требования местных властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Китай выступает против продажи TikTok в США. Владеющая сервисом пекинская компания ByteDance прокомментировала это, заявив, что от китайских властей не было предложений о закрытии сегментов приложения в других странах, в том числе в США.