YouTube запустит аналог TikTok

YouTube запустит аналог TikTok
Сервис уже протестировали в Индии. Фото: Pixabay

Благодаря новому сервису можно будет снимать короткие ролики и монтировать их.

Видеохостинг YouTube запускает новый сервис под названием Shorts. Он будет чем-то похож на всемирно известный TikTok – благодаря ему пользователи смогут снимать короткие ролики, накладывать на них музыку и эффекты, а затем делиться с другими. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

Отмечается, что пользователи получат доступ к музыке, хотя раньше без покупки лицензии у правообладателя ролик блокировался. Бета-версию уже протестировали на жителях Индии – там как раз недавно перестал работать TikTok из-за требования местных властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Китай выступает против продажи TikTok в США. Владеющая сервисом пекинская компания ByteDance прокомментировала это, заявив, что от китайских властей не было предложений о закрытии сегментов приложения в других странах, в том числе в США.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
tiktok YouTube


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси