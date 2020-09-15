«Совкомфлот» нашел $500 млн на бирже

До конца 2020 года должна состояться приватизация «Совкомфлота». Российская компания намерена провести первичное размещение акций на бирже.
Как сообщает АБН, «Совкомфлот» специализируется на морской транспортировке энергоносителей, являясь одним из мировых лидеров в сфере логистики. 15 сентября в головном офисе компании в Петербурге объявили о намерении провести (первичное размещение акций), которое пройдет на Московской бирже.
Гендиректор — председатель Правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов заявил, что благодаря проведению IPO компания сможет укрепить позицию мирового лидера и расширить доступ к международным рынкам капитала. Также «Совкомфлот» рассчитывает таким образом привлечь не менее 500 млн долларов, которые планируют направить на инвестиции в другие индустриальные проекты и уменьшение долговой нагрузки.
Отмечается, что после IPO мажоритарным акционером все равно останется государство, которое сейчас является владельцем 100% акций.
Группировка компаний состоит из 146 кораблей, включая танкеры ледового класса, газовозы СПГ и ледокольные суда снабжения.
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