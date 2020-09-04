«Ленавтодор» заключил 8 контрактов с Ленобластью на 1 млрд рублей

«Ленавтодор» заключил с властями Ленинградской области 8 контрактов на ремонт дорог во Всеволожском, Выборгском и Киришском районах региона.

Так, в Выборгском районе отремонтируют участок трассы Комсомольское — Приозерск от Боровинки через Михалево до Козлово. Кроме того, работы будут вестись на «Магистральной» до развязки со Скандинавией» и на трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг от «Финского бриза» через Зеленую Рощу до «Озерков» (21 км нового покрытия).

Во Всеволожском районе отремонтируют трассу Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск на участке от Осельков до Куйвозей. Также приведут в порядок подъезд к станции Ламбери от развязки с трассой «Скандинавия» до Токсово через Рапполово. Ремонт затронет автодорогу Осиновая Роща — Магистральная на участке от Касимово до Агалатово. Почти полностью будет сделана магистраль Грузино — Керро.

В Киришском районе дорожные работы затронут трассу Зуево — Новая Ладога на подъезде к Киришам. Суммарно все контракты обошлись бюджету Ленобласти почти в миллиард рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонтные работы ограничат движение по дамбе с Финской стороны.