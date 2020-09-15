Петербург попросил у Минздрава еще 841 млн рублей на выплаты медикам

Петербург попросил у Минздрава еще 841 млн рублей на выплаты медикам
Медработникам, работающим с коронавирусом, положены выплаты. Фото: комитет по здравоохранению

Смольный заключил соглашение с Минздравом о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Как сообщили в Смольном, Петербургу будет выделено 841,8 млн рублей на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения. Выплаты получают бригады скорой помощи, младший и средний медперсонал, а также врачи подразделений.

Ранее на эти цели Петербургу выделяли из федбюджета 2,84 млрд рублей. За период с марта по июль выплаты получили 45,5 тыс. медработников на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Также заключено дополнительное соглашение с Минздравом о предоставлении городскому бюджету дополнительного транша на сумму 1,64 млрд рублей. Эти средства пойдут на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим непосредственно с зараженными.

Ранее Петербургу было выделено 4,4 млрд рублей. За апрель-июль такие выплаты предоставлены 30,6 тыс. медиков на общую сумму 4,3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские медики получат августовские выплаты за работу с Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выплаты медикам коронавирус минздрав новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси