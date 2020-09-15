Петербург попросил у Минздрава еще 841 млн рублей на выплаты медикам

Смольный заключил соглашение с Минздравом о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Как сообщили в Смольном, Петербургу будет выделено 841,8 млн рублей на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения. Выплаты получают бригады скорой помощи, младший и средний медперсонал, а также врачи подразделений.

Ранее на эти цели Петербургу выделяли из федбюджета 2,84 млрд рублей. За период с марта по июль выплаты получили 45,5 тыс. медработников на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Также заключено дополнительное соглашение с Минздравом о предоставлении городскому бюджету дополнительного транша на сумму 1,64 млрд рублей. Эти средства пойдут на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим непосредственно с зараженными.

Ранее Петербургу было выделено 4,4 млрд рублей. За апрель-июль такие выплаты предоставлены 30,6 тыс. медиков на общую сумму 4,3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские медики получат августовские выплаты за работу с Covid-19.