Психолог назвал причину конфликтов мужчин и женщин

Психолог дал советы по предотвращению конфликтов между мужчинами и женщинами. Фото: pixabay.com

Психолог дал советы по предотвращению конфликтов между мужчинами и женщинами. Фото: pixabay.com

Психолог Александр Шахов рассказал, почему между мужчинами и женщинами возникают конфликты. Он отметил, что главная причина – в недопонимании.

По словам специалиста, многие конфликты возникают из-за недоверия мужчинам со стороны женщин. Однако, добавил он, сами женщины часто провоцируют партнеров врать, поскольку не могут принять правду, передает «Пятый канал».

Психолог советует женщинам перестать требовать от мужчин правды, а сосредоточиться на том, как вторая половина ведет себя в различных ситуациях.

Ранее gazeta.spb.ru писала об исследовании американских ученых, которые выявили, что вулканический пепел гораздо опаснее для Земли и ее населения, чем считалось ранее. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные, полученные в ходе извержения вулкана Келуд на острове Ява в Индонезии в 2014 году