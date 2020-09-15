Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный пережил покушение.

Об этом он рассказал во вторник, 15 сентября, на совместном брифинге с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Вене. Зеленский отметил, что на Украине, как и во всем мире, с нетерпением ждут подробностей расследования инцидента.

Украинский лидер также выразил уверенность, что в скором времени появится больше информации о ситуации с политиком.

Напомним, Навальный изначально попал в больницу Омска после того, как ему резко стало плохо во время полета в Москву. Российские врачи стабилизировали его состояние, однако следов отравления не нашли. Пациенту был поставлен диагноз «нарушение обмена веществ. Позднее политик был отправлен на лечение в клинику «Шарите». После проведения исследований власти Германии выступили с заявлением, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы.