Военные Венесуэлы сбили американский самолет наркоторговцев

В Венесуэле военные силы подбили маленький американский самолет с наркотиками, который незаконно пересек границу страны.

Об этом в Twitter сообщает глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль. Министр сообщает, что военные нейтрализовали воздушное судно с американским регистрационным номеров. Причиной ликвидации стало незаконное пересечение воздушного пространства страны. Это произошло в штате Сулия. На борту подбитого самолета были найдены наркотики.

Стоит отметить, что военным Венесуэлы зачастую приходится сбивать неопознанные самолеты, которые использует наркомафия. Последний подобный случай произошел два месяца назад, тогда был нейтрализован так же американский самолет.

Венесуэла разрешила сбивать любой самолет наркомафии на территории страны в 2013 году.

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