Константин Сухенко: если вокруг царят страхи и фобии, культура переживает трудные времена

Председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко призвал жителей и гостей города не бояться коронавируса и приходить на спектакли и концерты. Все меры безопасности для этого приняты и соблюдаются.

Во время пресс-конференции Сухенко отметил, что культура рассчитана на интерес и максимальную посещаемость людей. Если залы неполные, а вокруг царят страхи и фобии, она начинает переживать трудные времена.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, что в комитете по культуре надеются избежать новых закрытий. «Если будем осторожными, все будет работать и ничего не закроем. Многое сейчас будет зависеть от нас», — сказал Константин Сухенко.

Он также отметил, что согласованный с экспертным сообществом и Роспотребнадзором режим работы культурных учреждений комфортный. Его главное преимущество заключается в том, что театры смогли избежать, например, шахматной рассадки. При этом на входе у зрителей будут измерять температуру. Кроме того, понадобятся маски и желательно перчатки.