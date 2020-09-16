Ситуация с COVID-19 в Петербурге под контролем: занято 92% коек для коронавирусных пациентов

Сейчас в Петербурге на аппаратах ИВЛ находятся 122 пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: Baltphoto

Сейчас в Петербурге на аппаратах ИВЛ находятся 122 пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день в Северной столице в 12 специализированных стационарах развернуто более трех тысяч коек для пациентов с COVID-19.

Кроме того, планируется организовать дополнительные 287 мест для коронавирусных пациентов в больнице имени Семашко. Об этом вице-губернатор города на Неве Олег Эргашев рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» во вторник, 16 сентября. При этом политик подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге стабильная и находится под контролем.

Увеличение случаев заражений Эргашев назвал ожидаемым, так как многие возвращаются в город из-за рубежа либо из отпусков, проведенных в других регионах. Отметим, что ПЦР-исследования на коронавирус, являющиеся самыми точными, в Петербурге проводят 46 лабораторий — все они сейчас активно работают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения также считает ситуацию с COVID-19 в России не вызывающей беспокойства.