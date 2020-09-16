X5 Retail Group тестирует систему бесконтактных покупок при помощи смартфона в своих магазинах

Эксперимент продлится до конца сентября и, в случае успеха, будет масштабироваться. Фото: pixabay.com

Эксперимент продлится до конца сентября и, в случае успеха, будет масштабироваться. Фото: pixabay.com

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, куда входят магазины «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», запустил в тестовом режиме систему бесконтактных покупок с использованием смартфона.

Разработке компании дали название «Экспресс-скан» и на данный момент она действует лишь в столичных магазинах: 60 «Пятерочках» и 30 «Перекрестках». Новая программа призвана повысить безопасность покупателей, а также позволит посетителям миновать очереди возле касс. Теперь для оплаты достаточно иметь смартфон.

Чтобы опробовать «Экспресс-скан», необходимо скачать одноименное приложение и зарегистрироваться, введя данные системы лояльности X5 Retail Group. Приложение покажет всю информацию о выбранном товаре и его стоимость, а оплатить покупку можно при помощи данных банковской карты либо систем Apple Pay и Google Pay. Отметим, что табачные изделия и алкоголь по-прежнему можно купить, только оплатив на кассе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в автобусах Ленобласти появились терминалы для бесконтактной оплаты.