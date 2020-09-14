В Ленобласти вводят бесконтактный способ оплаты проезда в автобусах

В октябре для жителей Ленобласти также заработает приложение "ЛенОблТранспорт", где пассажиры смогут оплатить проезд, составить маршрут, посмотреть расписание автобусов или оставить отзыв. Фото: Baltphoto

В октябре для жителей Ленобласти также заработает приложение "ЛенОблТранспорт", где пассажиры смогут оплатить проезд, составить маршрут, посмотреть расписание автобусов или оставить отзыв. Фото: Baltphoto

Со вторника, 15 сентября, на 11 автобусных маршрутах в Ленинградской области появится возможность оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или смарт-часов.

Об этом уведомили в понедельник, 14 сентября, в пресс-службе правительства 47 региона. Пассажирский перевозчик «Вест-Сервис» установил терминалы для бесконтактной оплаты в 70 автобусах в качестве пилотного проекта. Суммарно каждый месяц эти автобусы перевозят свыше 30 тысяч человек.

Отметим, что 6 из 11 автобусных маршрутов, в которых появится возможность бесконтактной оплаты, следуют до Санкт-Петербург. Это автобусы № 565, №579, №68, №546, №682, №486, следующие из Кировска, Приладожского, Войскорово, Тайцев, Никольского и Кипени соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности разработки мобильного приложения, через которое жители Ленобласти смогут оплачивать проезд, составлять маршрут и многое другое.